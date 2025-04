Encontraron un bolso con $18 millones y lo devolvieron: la recompensa que recibieron

Luego de recuperar sus millones, el cliente les agradeció y se retiró. Pero más tarde regresó con un presente para las dos trabajadoras. “Nos dejó unos chocolates ‘Bon o Bon’. No hacía falta que nos dé nada porque fue nuestro gesto, es lo que corresponde, ese dinero no era nuestro. Pero no nos tenía que haber dado nada. Es nuestro trabajo”, reflexionó Julia.