Es vendedor ambulante, encontró un bolso con $4.000.000 y lo devolvió: “Soy feliz y millonario con lo que tengo, que es mi familia”

Valdez devolvió el bolso a su dueño quien no podía entender “por qué lo había devuelto”

Valdez se refirió a su proeza y contó al diario La Voz los fundamentos de sus actos. “Soy feliz y millonario con lo que tengo, que es mi familia”. El hombre tiene dos hijos pequeños y su deseo más grande es obtener un trabajo estable. “Ahí (en la playa de estacionamiento del supermercado Diarco) no hay cámaras de seguridad ni nada, pero yo nunca dudé. Yo me rebusco a diario, gracias a Dios tengo mucha gente que me ayuda y me da changuitas.”