Esta es la razón por la que deberías quitarte los zapatos antes de entrar a casa

La C. difficile causa alrededor de medio millón de infecciones -y 29.000 muertes- en Estados Unidos cada año. Un estudio de 2022 aún más condenatorio analizó el C. difficile en los zapatos de los trabajadores sanitarios, y encontró coincidencias entre las cepas de bacterias encontradas en sus calzados y las cepas que sufrían los pacientes hospitalizados por C. difficile en el 74% de los casos.