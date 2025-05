Por qué El Eternauta sigue interpelándonos

Hoy cuesta explicar —de verdad explicar— por qué El Eternauta sigue en pie, intacto, como si el tiempo no lo hubiera rozado. Algunos dicen que su fuerza está en la metáfora política: la alusión velada a los golpes de Estado, a la represión militar. Puede ser. Pero muchos textos sobre esos temas quedaron olvidados. El Eternauta, no. Persiste. Hay algo más: la humanidad de sus personajes, la argentinidad de los detalles, la intuición de estar ante algo que no se había intentado antes. Un truco de dos magos que, todavía hoy, no sabemos del todo cómo descifrar.