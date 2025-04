A días del estreno de "El Eternauta", Ricardo Darín habló de su temor a la IA

En relación al uso de la digitalidad contó un recuerdo del lanzamiento de "Quién engañó a Roger Rabbit". "Circulaban unos videos de Bob Hoskins en los que se lo veía luchar solo frente a una pantalla. En ese momento sentí mucha ternura por él. 'Pobrecito, lo que le toca', pensaba yo. Bueno, uno nunca debe decir: 'Esto a mí no me va a pasar', porque me pasó", relató el artista.