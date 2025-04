Francos defiende su rol: "El jefe de Gabinete soy yo, Caputo no tiene poder de firma"

"Nunca el Presidente me ha cuestionado los temas que le he llevado en consideración. No es una expresión que me moleste para nada", precisó. Sin embargo, los rumores de una interna entre el jefe de Gabinete y Caputo datan desde el año pasado cuando para dar por tierra con las versiones de una pelea entre ambos, difundieron una foto de Francos, Caputo y Karina Milei juntos y abrazados.