Elecciones 2025: Sebastián Murga confirmó que será candidato a diputado nacional

Sobre la posibilidad de que Omodeo busque renovar su banca, Murga fue contundente en su apoyo. “Yo creo mucho en el profesionalismo, entonces a mí me encantaría que revalide su banca Paula Omodeo. Me parece que es políticamente decidida y técnicamente sólida, no hay por qué no renovar la banca con ella, y por supuesto que estoy para acompañarla”.