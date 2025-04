Católicos chinos: el futuro de la iglesia

Acercamiento

El Vaticano no reconoce diplomáticamente a Pekín y mantiene vínculos oficiales con Taiwán, que China reivindica como parte de su territorio. En ese contexto, Francisco buscó un acercamiento sin precedentes con China, creando temor en Taiwán de un abandono diplomático. “Tuvo un papel esencial en redefinir el diálogo con Pekín”, analizó Michel Chambon, especialista en cristianismo en Asia en la Universidad Nacional de Singapur. Por primera vez, el gobierno chino reconoció que el papa podía tener algo que decir en la gestión de los católicos chinos”, señaló. Para Wu, un fiel de una iglesia clandestina en la norteña Mongolia Interior, ese acuerdo fue un “gran avance”. El hombre de 36 años considera que Francisco ayudó a crear una unidad entre los católicos chinos oficiales y clandestinos. “Constantemente oraba por la iglesia en China”, aseguró. “Sentimos que no estábamos olvidados”. El contenido del acuerdo no ha sido publicado, pero generó reacciones mixtas en la iglesia. Unos lo consideran una forma de permitir al gobierno comunista afianzar su control sobre los católicos chinos, mientras otros lo celebran como un acercamiento con el Vaticano. El acuerdo fue renovado en 2020, 2022 y en 2024 por cuatro años. “¿El próximo papa tendrá un acuerdo temporal como ese?”, preguntó Wu.