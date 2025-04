Confusión por el 2 de mayo: ¿es feriado, día turístico o no laborable?

Día del Trabajador y 2 de mayo: ¿habrá fin de semana extra largo?

La respuesta es sencilla, pero no es única ni puede generalizarse. La disponibilidad de un feriado extra largo dependerá de cada sector laboral y, en última instancia, del caso de cada trabajador en particular. Es que este año el 2 de mayo no será feriado, sino día no laborable, lo que implica que prestar o no servicios dependerá exclusivamente del empleador.