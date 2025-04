Caparrós se burló del papa Francisco y desató una ola de críticas: qué dijo

El posteo generó una inmediata reacción, no solo entre creyentes sino también entre muchos de sus propios seguidores. Si bien algunos intentaron justificar el mensaje apelando al humor, otros criticaron con dureza la falta de empatía del escritor. “Das pena con tu comentario. Silencio si no tenés nada valioso que aportar. Respeto”, le respondió una usuaria. Otro internauta agregó: “No soy ningún fan de la Iglesia ni de Bergoglio, pero el tipo intentó introducir cambios. Burlarse de su muerte no suma”.