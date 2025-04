Susto en el Ascenso: un ex jugador de Atlético Tucumán se descompensó a minutos de jugar su partido

Ambrogio, quien llegó este año a Atlanta tras pasos por Atlético Tucumán, se incorporó al plantel con la esperanza de lograr el ascenso a la Primera División, un objetivo que el club no consigue desde hace más de cuatro décadas. No es la primera vez que el jugador habla abiertamente sobre su enfermedad. En una entrevista concedida en 2021 al medio partidario Argentinos Pasión, Lucas afirmaba: “La diabetes no me limita. Con disciplina diaria y control, puedo llevar una vida normal y competir como cualquier otro futbolista”.