La cruda declaración de Lucas Ambrogio: "No somos máquinas"

La importancia de la salud mental es un tema que, aunque en el fútbol aún no recibe la atención que merece, está comenzando a ganar terreno. Para Lucas, hablar sobre este aspecto no es sólo una cuestión personal, sino también un mensaje para otros jóvenes futbolistas que pueden estar pasando por situaciones similares. “Muchos piensan que los futbolistas somos máquinas, que no podemos mostrar debilidad, que no podemos llorar o mostrar nuestras emociones. Pero la realidad es que somos personas, y tenemos que aprender a lidiar con nuestras emociones tanto como con lo físico”, señala Ambrogio, quien no duda en destacar lo difícil que puede ser enfrentarse a los mandatos sociales que pesan sobre los hombres, particularmente en el deporte.