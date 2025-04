"No le encontraba sentido a la vida", la durísima confesión de Centurión tras su debut en Bolivia

En su presentación oficial, "Ricky" se mostró conmovido y optimista ante esta nueva etapa: "No la pasé bien, no voy a mentir. Hoy me siento bien, empecé a disfrutar de lo que había perdido. La dirigencia me vino a buscar de verdad, eso me motivó para trabajar otra vez de esto, que es lo más lindo. Se me habían ido las ganas", confesó.