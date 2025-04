El día que jóvenes le preguntaron al Papa: ¿hay espacio para la comunidad LGBT?

Francisco sobre inclusión: "¿Sabes lo que es una persona no binaria?"

Celia, una joven española explicó se presentó en el documental comono binaria y cristiana. “¿Sabes lo que es una persona no binaria?”, le preguntó a Francisco y explicó que “una persona no binaria es aquella que no es ni hombre ni mujer o, al menos, no totalmente ni todo el tiempo”. Luego le consultó directamente si en la Iglesia hay espacio para la diversidad sexual y de género. “Toda persona es hija de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia. Más aún, mi deber es recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie. A nadie” respondió Francisco enfático.