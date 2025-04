Fiel a su estilo: el repaso por las frases más polémicas de Hugo Gatti

“El quilombo en Boca siempre existió. Boca y River son los que arman quilombos, pero ambos sostienen el fútbol argentino. Cuando jugábamos nosotros también había quilombo en Boca. Si no cobrábamos nunca, por ahí no había camisetas para jugar. Era normal que haya una pelea entre jugadores de fútbol. Lo que pasa es que hoy hay cámaras de televisión. Ahora hay más periodistas que hormigas y antes no había eso. Antes había quilombo y no se enteraba nadie. Antes uno no los dejaba entrar a los periodistas al vestuario. Pero no es algo anormal”.