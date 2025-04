Crónicas del viejo Tucumán: El estatuto de 1815 y la sede del Congreso

Ser designados como anfitriones del Congreso fu sin lugar a duda una distinción notable para la ciudad y su provincia. Pero también fue una necesidad para Buenos Aires, porque de esa manera daba muestras de no concentrar todo en su vecindario, cuestión de la que no sin razón, era cuestionado. Mediante esta decisión pretendía mostrarse abierta y considerada con sus demás hermanas. Como se sabe, no todas las provincias enviaron diputados, ya que estuvieron sin representación las del Litoral, (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Banda Oriental), acaudilladas por Artigas.