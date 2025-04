Reserva con corral de vacas y una “chanchería” en Ticucho

A la entrada de los clubes hay varias situaciones particulares. La primera es que las casas fueron construidas supuestamente en zona de reserva y no existen registros para determinar qué modificaciones hicieron en los terrenos que las edificaron. La segunda es el fin que les dieron. En una se abrió una especie de comercio que vende bebidas y en otra habrían instalado un criadero de cerdos, por la estructura que está instalada. En el fondo de ese terreno, está estacionado un colectivo que, al parecer, no funciona. Entre las casas, también hay un establecimiento ganadero. “Si no estoy equivocado, estamos en medio de una reserva. ¿Se pueden abrir criaderos de cerdo y corrales para vacas? ¿Quién controla qué hacen con la porquería de los animales? Mire que están a menos de 200 metros del lago, del que se extrae el agua que todos consumimos”, analizó Fernández.