Tragedia en el río Paraná: encontraron sin vida al guía de pesca que había desaparecido junto a su hijo

Ambos cadáveres no presentaban señales de violencia ni lesiones atribuibles a un hecho criminal. Por ese motivo, la hipótesis principal apunta a un accidente. "No tenemos elementos que indiquen otra situación. En la embarcación estaba todo en su lugar, un mate preparado con agua caliente, las cañas preparadas, los salvavidas estaban en la embarcación. Esa es la explicación más coherente que podemos encontrar. Los cuerpos no presentaban anomalías. Es muerte por ahogamiento, por inmersión. Alguien se cayó al agua. Podría ser el niño y posiblemente luego el padre en su búsqueda, por más de que no haya testigos es la explicación razonable", sostuvo Ríos