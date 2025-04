Los súper tucumanos no convalidarán subas injustificadas de precios

El referente supermercadista tucumano advierte, además, que llama la atención que el planteo de incrementos de precios venga de una franja de industrias abastecedoras, pero no de la generalidad, de compañías que son consideradas de primeras marcas y que, hasta el momento, no comunicaron nada al respecto, como tampoco reajustaron el valor de sus productos. “Creo que se anticiparon por lo que creían que sería una fuerte devaluación y así accionaron. Consideramos, no obstante, esperar para saber cómo reaccionará el mercado en función del tiempo que transcurran las medidas y los efectos que produzcan en la economía”, recomienda. “Adelantarse a lo que podría llegar a suceder nos ha llevado, por ejemplo, a perder ventas porque el consumidor deja de adquirir determinados productos o no los compra directamente cuando ve que están cada vez más caros. Esto termina dañando la estructura de los supermercados , con un nivel de facturación menor a lo proyectado”, puntualiza.