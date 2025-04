Conocé la hierba medicinal que actúa como la aspirina y alivia los dolores de cabeza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la importancia de no erradicar a la medicina natural como opción terapéutica. La evidencia científica contrastada ha validado su efectividad. Sin embargo la premisa es clara y se trata de incentivar el uso de estos remedios de manera segura y racional, ya que las plantas no son inocuas y sus efectos pueden no ser tan benéficos. Los farmacéuticos destacan además la importancia de que los medicamentos a base de plantas medicinales sean adquiridos en la oficina de farmacia para obtener garantías de seguridad y eficacia demostradas.