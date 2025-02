Pancho 18: cómo un clásico se convirtió en una marca icónica

Cuando me recibí de abogado, me mudé a Buenos Aires durante dos años, donde realicé un Executive MBA (EMBA) en el IAE Business School, Universidad Austral. En ese período, también trabajé en la función pública en Buenos Aires. Fue una etapa de mucho aprendizaje y experiencia. En medio de la maestría, rodeado de empresarios y emprendedores donde se prendió la chispa por emprender, y desde entonces supe que quería desarrollar un proyecto propio.Todavia no sabia que. Sabia que queria emprender.