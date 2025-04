Educar a lo japonés

En esta misma línea, también está el respeto por el entorno. En la mayoría de las escuelas no hay personal de limpieza, son los alumnos quienes limpian sus aulas, los pasillos y hasta los baños. Por supuesto que esta práctica no es una medida de austeridad, sino que apuntan a formar ciudadanos conscientes de sus actos, responsables con lo material y solidarios con los demás. Con este tipo de enseñanza, probablemente no se encuentren chicles en los bancos o baños escritos, ya que quien lo hace, deberá limpiarlo.