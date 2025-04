Alberto Benegas Lynch (h): "Los derechos no se toleran, los derechos se respetan"

-La libertad y el liberalismo no se cortan en tajos. El Presidente ha insistido, desde su campaña, siempre, y ha puesto como una especie de mantra mi definición sobre el liberalismo, que la fabriqué en uno de mis primeros libros: “El liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros”. Esto no quiere decir, para nada, que adherimos al proyecto de vida del vecino pero si no hay invasión de derechos, si no hay lesión de derechos en una sociedad abierta, para usar terminología de Popper, no puede recurrirse a la fuerza. Solamente puede utilizarse con carácter defensivo, nunca agresivo. Y también, en esta definición, enfatizo lo siguiente: hay gente de muy buena fe, bien intencionada, que utiliza de forma recurrente la palabra “tolerancia”. Confieso que a mí no me gusta porque me suena con cierto tufillo inquisitorial. Los derechos no se toleran, los derechos se respetan. Lo que no se puede es invadir derechos de terceros. Creo que es importantísimo extender el concepto enriqueciéndolo con el área filosófica-humanista.