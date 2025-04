El mapa de la IA: apocalípticos, integrados y la brújula humana

Hoy quiero que hagamos un mapa de situación sobre los apocalípticos y los integrados en la Era de la Humanidad Aumentada. Si bien, rechazo el pensamiento dicotómico: bueno vs malo, negro vs blanco. Creo que realidades que no son absolutas como el ser o no ser. Tienen una amplia gama de grises y matices entre extremos. Y no pretendo tener un pensamiento tibio o mediocre sobre el cambio de era que estamos viviendo. Sino, al final, poder compartirte mi voz. Pero para ello tenemos que escuchar los extremos, ¿ok?