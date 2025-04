El crédito del FMI: ¿cuál es el destino que el Gobierno debe darle al desembolso?

La utilización de los dólares ya fue estipulado con anterioridad a la aprobación del acuerdo técnico

Aldo Abram, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, afirma a LA GACETA que el uso de los dólares que enviará el FMI había sido establecido incluso antes de conocerse el acuerdo técnico. “Hay un compromiso que asumió la gestión de Javier Milei en ese sentido; por lo tanto, no puede darle otra orientación ya que, si así se lo define, estaríamos en las mismas condiciones que en el pasado”, puntualiza. Según expresa, aquellos dirigentes y técnicos que hoy se oponen y critican al nuevo Programa de Facilidades Extendidas son los mismos que, en el pasado, generaron la deuda que el actual Gobierno quiere arreglar con este entendimiento. “La actual administración de Gobierno heredó los problemas”, manifiesta. Según el economista, el nuevo acuerdo, persigue dos objetivos claros: bajar el costo de la deuda, ya que los intereses en esta etapa de la negociación serán menores a los habituales, y, además, el Estado nacional debe mejorar la capacidad de ahorro en el mercado local con el fin de pagarle al FMI. “Algo de esto hemos observado en febrero pasado, en el que el Poder Ejecutivo tuvo que afrontar vencimientos para que la Argentina no siga siendo considerada paria en el mundo por los incumplimientos del pasado, en vez de destinarlos, por ejemplo, al consumo. Abram señala que hay una necesidad de disminuir la percepción del riesgo, con el fin de brindarle sustentabilidad al pago de la deuda heredada por el Gobierno. “Hasta ahora hemos visto que el efecto de la motosierra ha sido un factor que permitió al Gobierno generar más ahorros y disminuir el gasto público. Esto conduce al superávit fiscal que, a su vez, implica aquella regeneración de la capacidad de pago del país para honrar, precisamente, sus deudas”, explica el consultor. A su criterio, en la actualidad el Banco Central no es tan insolvente como lo que se percibió al cierre de la gestión anterior, porque el Gobierno hizo los deberes. “Por ahora no tiene el nivel de divisas que se demanda pero, de a poco, se irá reconstituyendo. No es lo que vimos en el pasado reciente, cuando se usaron divisas ajenas. Si el nivel de reservas se recompone, el año que viene tendremos una inflación de un dígito”, vaticina.