Otra vez Trump puso de cabeza al mercado

El dólar

En medio de esta convulsión del mercado, el Banco Central debió volver a vender divisas en medio de una fuerte dolarización. El saldo neto de su intervención fue de U$S 62 millones y las reservas cayeron en U$S 21 millones. Las reservas se ubicaron en U$S 24.712 millones. Así, ya se desprendió de casi U$S 2.100 millones en cuatro semanas, momento en que comenzaron las dudas sobre el “crawling peg” al 1% y se dispararon los contratos del dólar futuro. El dólar blue subió a $ 1.365 para la venta, por lo cual la brecha se ubica en 26,2%.