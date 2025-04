La secretaria de Agricultura de Trump anunció restricciones: “No más carne desde la Argentina”

Un duro mensaje

“Vamos a poner a Estados Unidos primero; no a China, ni a la India, no a la carne desde la Argentina, no a los productos lácteos de Canadá”, remarcó en la entrevista con Fox News. “Recién escuchaba a un empresario de los camarones y a un ganadero decir que ‘estamos con este presidente, entendemos su visión, esto será mejor para nosotros y nuestras familias en el largo plazo’”, afirmó.