“Me voy, no estoy bien”: la frase de Maradona que expuso un médico en el juicio

Tunessi relató que vio a Maradona caminar solo hasta una ambulancia ese día, tras el homenaje. Al acercarse para preguntarle si necesitaba ayuda, el “Diez” le respondió con esas palabras inquietantes: “No, me voy, no estoy bien”. Según el médico, Diego se mostraba “adelgazado y caído” y no era el único que lo notaba así. También Claudio Tapia, presidente de la AFA, le expresó su preocupación.