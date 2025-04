Condenaron a cuatro años y 10 meses de prisión al hombre que atropelló y mató al ginecólogo Salas

Antes de conocer la sentencia, Núñez se dirigió al tribunal con palabras de arrepentimiento. “Nunca tuve la intención de matar a nadie. Comprendo la magnitud del hecho. Sé que acá hay una víctima y que no soy yo. No me imagino lo que es perder a un padre. Nunca tuve desprecio por la vida. Por eso quiero que quede claro que no ha sido queriendo, nunca tuve intención de hacerle daño a nadie”, expresó visiblemente afectado.