Se dictará el fallo en el juicio por la muerte de Ángel Salas

4. Prisión preventiva

El 20 de diciembre el fiscal Diego Hevia lo imputó como presunto autor del delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente, exceso de velocidad y fuga. Durante esa audiencia el acusado declaró por única vez en lo que va del proceso y pidió disculpas a la familia de Salas. “Nunca me imaginé que había atropellado a un doctor, a una profesional; estoy destrozado por dentro y me imagino cómo debe estar su familia en este momento. Sólo vi que me salió una persona de repente de adelante de un auto; no sabía si me querían robar; por eso no frené. El auto falló camino a mi casa y por eso lo dejé y llegué a mi casa a pie”, manifestó antes de ser sometido a 59 días de prisión preventiva.