La CGT salió a las calles en la antesala de un nuevo paro general

En el marco de la marcha, Héctor Daer, uno de los tres jefes de la CGT, comentó en declaraciones televisivas que el paro es “la forma en la que se expresa el pueblo ante el ajuste”. “Es un momento crucial para que el Gobierno reflexione sobre temas que son muy sensibles para la sociedad, que tienen que ver con los ingresos de los trabajadores y los jubilados, que no pueden continuar como el eje central del ajuste. No se puede tener precios libres y salarios pisados y a la baja y que no haya libertad de negociación, discusión y homologación de las cosas”, comentó.