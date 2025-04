¿Cómo desactivar "mapa", la función de Instagram que les muestra a tus seguidores dónde estas?

Para usar "mapa" se debe activar la ubicación del celular y se actualiza automáticamente cada vez que se abre la app, pero si no se accede durante 24 horas, el dato desaparece. Para poder usarla, es indispensable otorgar permisos de geolocalización a Instagram desde los ajustes del celular. Si no se hace, la función seguirá visible, pero no estará operativa.