Verónica Ojeda declaró en el juicio por la muerte de Maradona: “Diego me pedía que lo llevara”

“Diego siempre me pedía ayuda y yo no sabía cómo hacer. Yo sabía que lo tenían secuestrado. Él tenía como temor a todo. Cuando yo me iba me decía ‘llevame’. Tenía temor a quedarse solo”, declaró entre lágrimas Ojeda ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro. Su exposición se dio después de que el médico Mario Schiter, quien participó en la autopsia, afirmara que la insuficiencia cardíaca que causó la muerte de Maradona se debió a un “incumplimiento de cuidados”.