El Gobierno se aferra al acuerdo con el FMI

¿Hay consecuencias?

Para el economista Jorge Vasconcelos, Argentina no está en el epicentro de la crisis y eso genera que no todas las noticias son negativas para el país. Así, por ejemplo, los precios de commodities, como el petróleo y la soja, han visto reducciones significativas en sus precios internacionales. La cotización del petróleo cayó de 75 a 60 U$S por barril, lo que afecta las inversiones en Vaca Muerta, aunque el economista destacó que “Argentina no tendría con Vaca Muerta problemas de competitividad para exportar y ganar algo de dinero con el barril a U$S 60. Sin embargo, para los nuevos emprendimientos en la industria energética argentina, el panorama es incierto y difícilmente habrá nuevas inversiones mientras no se aclare la situación mundial.