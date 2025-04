Fin de semana XL: ¿cómo se paga el feriado de Semana Santa?

Cuáles son los próximos feriados de 2025

Para disfrutar del siguiente fin de semana largo habrá que esperar a los primeros días de mayo. El 1 de ese mes se celebra el Día del Trabajador y, por coincidir con un día jueves, se declaró el viernes 2 –antiguamente conocido como feriado puente– como día no laborable con fines turísticos. Al ser un día no laborable, y no un feriado como años anteriores, el viernes 2 de mayo se abonará con normalidad y no con monto doble.