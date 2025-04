¿Cuándo será el próximo feriado de abril?

¿Cuándo es el próximo feriado de abril?

Aunque de manera formal no es un feriado, el Jueves Santo, al conmemorarse el 17 de abril, es considerado como un día no laborable. Esto quiere decir que no existe obligatoriedad en el descanso ni en el pago del trabajo por ese día. En cambio, el 18 de abril, Viernes Santo, sí está marcado como feriado. Por lo tanto, habrá cuatro días de asueto.