Tafí Viejo buscará respuestas por la deuda en la Casa de Gobierno

Respaldo al reclamo: un legislador camperista apoyó el planteo que realiza Tafí Viejo ante la Provincia

El legislador yerbabuenense Manuel Courel apoyó el reclamo de Tafí Viejo, al que definió como “válido y justo”. “Los municipios deben ser autónomos para poder prestar servicios esenciales. Servicios que no se limitan a levantar la basura, sino también a dar seguridad, salud, educación, pavimento, etcétera. Insistimos en la necesidad de reformar la Ley de Coparticipación. No podemos seguir con la misma ley de hace 30 años”, dijo. Subrayó que el reclamo no es de Noguera o de la intendenta Rodríguez, sino de todos los vecinos de esa ciudad y de otros distritos. A fines de 2023, Courel presento un proyecto para una nueva Ley de Coparticipación, pero la comisión de Asuntos Municipales y Comunales -de mayoría peronista- no le dio tratamiento. “La modificación más importante del proyecto es que se determinen los índices de distribución de acuerdo a los censos. Esto implicará que las ciudades con más habitantes, reciban más dinero. No las ciudades con más empleados públicos, como ocurre ahora. Los tucumanos merecemos una nueva Ley de Coparticipación. Para terminar con la arbitrariedad y con las transferencias discrecionales”, dijo.