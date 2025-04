Manuel García-Mansilla y su futuro en la Corte Suprema de Justicia: días decisivos

La derrota en el Senado no pasó desapercibida para la Casa Rosada. En el entorno presidencial, varios actores fueron señalados como responsables. Mauricio Macri fue criticado por haber ordenado dar quórum; Victoria Villarruel, por no haber realizado esfuerzos suficientes para evitar la sesión; y Ricardo Lorenzetti, quien habría “prometido los votos que no tenía”.