Las medidas de Trump: viernes negro en el mercado por la guerra comercial

Menos reservas: comportamiento del mercado cambiario

El Banco Central debió volver ayer a vender divisas y en tres semanas ya tuvo que desprenderse de casi U$S 3.000 millones. En las últimas 14 ruedas, en solo una pudo comprar. Ayer vendió U$S 31 millones al intervenir en el mercado cambiario. En medio de la incertidumbre sobre el futuro del esquema cambiario a nivel local, y tras el shock externo generado el miércoles por los nuevos aranceles de Donald Trump, las reservas brutas internacionales sufrieron su tercera caída semanal al hilo y en ese lapso se hundieron U$S 2.969 millones. La merma de ayer fue de U$S 193 millones, explicada en su mayor parte por el derrumbe en las cotizaciones de otros activos por el contexto global. Así, terminaron en U$S 25.119 millones.