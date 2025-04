El oficialismo tucumano activa el año electoral en el Congreso del PJ

Leal, al ser consultado por LA GACETA sobre la convocatoria, destacó la intención de que “las discusiones se den como corresponde”. “La idea de quien conduce los destinos políticos e institucionales de la provincia, el compañero Jaldo, es tener un partido abierto, que no sea sectario ni excluyente. No queremos proscribir a nadie”, afirmó el también intendente de Burruyacu. Y recordó que, en caso de no lograr un consenso, existe la herramienta de las internas. “La intención es que participen todos, incluso aquellos que no están hace mucho dentro del peronismo”, remarcó.