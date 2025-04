Interna del PJ: un sector advierte que judicializaría lo que decida el congreso partidario

“Venimos a instar a la permanencia del articulado que rige para las elecciones de los postulantes a candidatos ya que cualquier modificación a nuestra Carta Orgánica seria lesiva y peligrosa para la continuidad del sistema eleccionario, por lo que dejamos claramente nuestra intención de acudir a las autoridades electorales y judiciales en caso de violación al espíritu y normativa vigente, ya que las modificaciones se tratan previamente en discusión popular política, ya que se trata de una Carta Orgánica y no un DNU”, alertaron. “Asimismo, intimamos a ustedes a no sancionar ninguna normativa que tienda a exceptuar, suspender la aplicación y/o eliminar de la normativa que rige la vida de nuestro partido, ni permanente, ni temporalmente, aduciendo cuestiones de fuerza mayor. No existe fuerza mayor alguna, para perjudicar y vulnerar los derechos constitucionales de elegir y ser elegidos a ningún afiliado al PJ”, añadieron.