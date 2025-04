Sin votos en el Senado, Lijo y García-Mansilla se alejan de la Corte Suprema

Al ser consultado sobre si fue la expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ) la que impidió que se aprueben las nominaciones, el jefe de Gabinete respondió: “La verdad que no sé si fue Cristina Fernández de Kirchner o no, no tengo esa información. Cristina creo que ha tenido distintos períodos anímicos. En algunos momentos parecía que estaba a favor, en otros en contra. En este último período se muestra mucho más agresiva”.