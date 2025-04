Un exentrenador de arqueros de la Selección Uruguaya criticó a Marcelo Bielsa: “Abuso verbal”

"Yo no digo que un entrenador tenga que ser democrático, porque debe tomar decisiones, cada uno tiene su estilo. Hay algunos que son más cercanos, otros más lejanos. También existen lo que son más participativos con los jugadores, cada uno tiene su impronta y tiene su estilo. Pero lo que no me parece bien es el abuso y el destrato de la gente, el de naturalizar ese tipo de situaciones que son las que a mí me parece que no están bien. Son cosas que se vivían a diario en el complejo y se terminan naturalizando situaciones que para mí no son correctas. El generar estrés innecesario, el abuso verbal, psicológico, esas cosas no corresponden y con Bielsa pasaba siempre", finalizó.