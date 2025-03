La extensa lista de convocados de Bielsa en Uruguay para enfrentar a la Selección Argentina

Apenas un jugador del fútbol argentino logró ser incluido en la convocatoria: Marcelo Saracchi, lateral izquierdo de Boca. Sí aparecen jugadores con pasado en la Liga Profesional, como los ex River Nicolás de la Cruz y Nicolás Fonseca, los ex Boca Nahitan Nández y Rodrigo Bentancur, y el ex Unión Santiago Mele.