Marianela Mirra blanqueó su relación con José Alperovich: "esto es de casi toda mi vida"

Aparte de reivindicar su amor, la abogada de 41 años fustigó al conductor televisivo, y deslizó un infructuoso intento de extorsión sin mencionar el origen. “Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. No soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”, escribió en @marianela_mirraok.