Los 80 años de Eric Clapton

El guitarrista, cantante y compositor de rock y blues británico Eric Patrick Clapton nació en Ripley, Inglaterra, el 30 de marzo de 1945. Conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica, apodado “Slowhand” (“mano lenta”), desde su época en The Yardbirds, y “God” («Dios») en su época con Cream, ha sido uno de los artistas de la cultura de masas más respetados e influyentes de la historia. Compuso, entre otros, grandes éxitos como “Layla” “Sunshine of Your Love”, “Tears in Heaven”, dedicada a su hijo fallecido Conor, que compuso con Will Jennings, “Cocaine”, “My Father’s Eyes” “For Your Love”, “Wonderful Tonight”, “Change the World”, y “Badge“, compuesta con George Harrison.