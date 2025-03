Un ex DT de San Martín de Tucumán presentó su candidatura como legislador porteño

"Sé también que acompañamos con gente que está preparada para eso. Yo me apoyé siempre en los cuerpos técnicos porque siempre te tienen que ayudar, solo no podés hacer nunca nada. Y esta no va a ser la excepción, siempre estando juntos, haciendo las cosas bien como corresponde y que la gente crea en vos. Una de las cosas fundamentales en la vida es creer en la persona que tenés del otro lado. Y creo que el éxito más grande que tuve en el fútbol es que los jugadores me creían. Cuando a vos te creen, las cosas van a ser más fáciles", completó.