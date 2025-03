Caruso Lombardi explicó su pelea en el partido entre Riestra y River y advirtió a Gallardo: “Vos tenés hijos”

“Le digo: ‘mira, soy periodista’ y ahí me empieza a boludear. Ahí me recontra calenté y le dije: ‘¿De dónde saliste, don Perejil?’”, detalló Caruso Lombardi, actual columnista deportivo de TN, que también remarcó por qué intentó golpear a la persona con la que tuvo un conflicto. “Me puteó y me saqué. Y aparte que veía que mi hijo se había puesto mal porque no nos dejaban acercarnos al plantel de River. Él ya tenía arreglada una foto con Marcos Acuña, nos cerraron la puerta en la cara y me lo dejaron llorando”, apuntaló.