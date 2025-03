"Me estaba olvidando de algo": Nicole Neumann explicó los motivos por los que se hizo vegana

A través de sus redes sociales, la modelo mostró un video para explicar su paso del vegetarianismo al veganismo, una dieta que, más allá de diferentes matices, suprime cualquier tipo de derivado animal. “Fui vegetariana durante 12 años hasta que un día todo cambió. Me di cuenta de que no comer carne no era suficiente. Porque yo era vegetariana para no contribuir con el sufrimiento animal, pero me estaba olvidando de algo", afirmó.