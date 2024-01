Vida saludable: cuáles son las principales diferencias entre el veganismo y el vegetarianismo

Qué distingue al veganismo del vegetarianismo

El veganismo es una postura ética que no solo está enfocada en la alimentación. Este estilo de vida considera que el ser humano no está por encima de otra especie animal, por esto rechaza cualquier producto que provenga de ellos. Algunas cosas que no usan son: miel, lácteos, zapatos o prendas de cuero, cualquier alimento que contenga grasas saturadas, huevos, entre otros.